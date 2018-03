Chaves e Chapolin continuam a elevar ibope do SBT

Exibidas ininterruptamente pelo SBT desde 1984, as séries de Roberto Bolaños Chaves e Chapolin continuam a surpreender em audiência, com ótimos resultados neste mês de janeiro.Nesta semana, as séries mantiveram o segundo lugar em audiência, com 10 pontos na segunda-feira (contra 13 e 12 pontos da Globo no horário, e 6 e 5 pontos da Record) , e 9 pontos na terça (contra 13 e 12 pontos da Globo e 6 pontos da Record).

No mês de janeiro, tanto Chaves como Chapolim oscilaram, semana a semana, nas médias de 7 a 9 pontos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criadas no México em 1970, as séries foram canceladas em 1980. No Brasil, foram levadas ao ar, inicialmente, no Programa do Bozo, e se tornaram um sucesso, atingindo por diversas vezes a maior audiência da emissora. Segundo o Ibope, o maior pico de audiência de Chaves ocorreu em 1990, com 36 pontos.

Em novembro do ano passado, os seriados passraam a ser exibidos também pelo Cartoon Network, canal que manteve a dublagem clássica, as aberturas e os créditos originais, levando ao ar episódios que há anos não são exibidos pelo SBT.

Confira abaixo fotos dos atores de Chaves/Chapolin, publicadas no Jornal da Tarde em 2002 (clique nas fotos para ampliá-las):