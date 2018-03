CBS e Warner cancelam gravações da 8ª temporada de 'Two and a Half Man'

Má notícia para os fãs de Two and a Half Men: a CBS e a Warner Bros anunciaram que não vão dar continuidade às gravações da oitava temporada da série. Os trabalhos, que haviam sido interrompidos para que o ator pudesse se tratar e que seriam retomados na próxima semana, foram cancelados em razão de recentes entrevistas do protagonista-problema Charlie Sheen a uma rádio e ao site TMZ.

“Com base na totalidade das declarações de Charlie Sheen, seu comportamento e seu estado, CBS e Warner Bros Television decidiram interromper a produção de Two and a Half Men para o restante da temporada”, diz o comunicado, divulgado por sites internacionais.

Entre as polêmicas, Sheen, diretamente das Bahamas, teria feito duras críticas ao criador da série, Chaim Levine , mais conhecido como Chuck Lorre. “Eu odeio violentamente Chaim Levine. Ele é um homenzinho estúpido, estúpido, eu nunca ia querer ser assim. Aquele pedaço de merda pegou o dinheiro do meu bolso, do bolso da minha família”, declarou o ator ao TMZ.