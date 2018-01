Cai na web primeira hora do novo episódio do 6º ano de Lost

Ou a ABC é muito ingênua ou realmente ela quer que o burburinho em torno da 6ª e última temporada de Lost seja ainda maior do que vem sendo nos últimos meses.

Após um vídeo que mostrava 4 minutos do episódio de estreia do 6º ano, que vai ao ar nesta terça-feira, dia 2, nos EUA (para muita gente, o vazamento foi proposital), na noite de sábado o canal promoveu no Havaí a premiere de tal episódio. Em uma grande festa na praia de Waikiki, elenco, produção, jornalistas (e fãs) puderam acompanhar, em um telão, a primeira hora do episódio de 120 minutos.

Quem conhece Lost, sabe como é o fã da série.Pela madrugada, vários brasileiros viram o capítulo ao vivo: alguém estava transmitindo o evento pela internet – escondido na areia? Na manhã de hoje, domingo, em vários fóruns e blogs dedicados ao seriado já é possível encontrar o vídeo para ser visto via streaming (não, leitores, desta vez não iremos publicá-lo por aqui. Quem quiser que vá atrás!).

A qualidade é bastante ruim: alguém gravou o episódio filmando o telão, então o áudio é sofrível e ainda dá para ouvir os gritos do público havaiano. Mas o pessoal não parece ligar não, afinal, assistir a Lost é uma grande experiência – urgente, no caso.