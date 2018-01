BBBs escorregam no português

Tudo bem que o “internetês” que as pessoas usam para se comunicar no MSN, Twitter, Orkut, Facebook e afins seja uma linguagem que omita letras e crie novas palavras. Mas nada justifica os erros de português e as frases sem pé nem cabeça que os “brothers” estão postando no Microblog do BBB 10.

Hoje, o personal trainer Cadú, novo líder da casa, postou: “Bom dia!Ser lider agora não é bom pq corro o risco deter um contra andar um pra forca e tenho q pensar bem para o q escolher nao voltarm.” Deu para entender?

Marcelo Dourado escreveu: “eh,+sorte brotando,+1imunidade,+1sem garantida,a vida tem sorrido e eu aprendido mto,so tenho a agradecer minha quencia d alegrias.abrx~:)!” Será que quencia significa sequência?

O engenheiro agrônomo Eliéser disse: “Hoje é dia da prova do líder! (…) E que todos possam reconhecer quem merece ser paredado!(…)”.

Ontem, porém, a empresária Cacau amenizou as escorregadas no português: “Desculpem as frases mal formuladas, temos poucos minutos em cada recado!”