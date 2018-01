BBB10: estreia fraca

A estreia do BBB10 marcou 30 pontos no Ibope ontem, com 51% de participação na audiência (share), sengo medição prévia. Se foram confirmados, os números mostram uma queda no desempenho do programa, que na edição passada estreou marcando 37 pontos.

Foi bem-sucedida, porém, a tentativa do diretor Boninho de fazer o programa virar assunto na internet, confinando figuras confinando webcelebridades – entre os twitteiros, foi o assunto da noite. Se isso vai se refletir no Ibope, são outros 500.

Boninho, aliás, encerrou o programa e correu para o Twitter discutir a estreia com seus seguidores. Ali, explicou que o erro de “um maluco” da produção foi o responsável por um trecho da vinheta do BBB9 ter ido para o ar no lugar da nova abertura. Segundo ele, programa ao vivo é assim, sem enganação.