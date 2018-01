Boninho, diretor e “bigboss” do BBB, acaba de liberar o microblog dentro da casa. Segundo ele mesmo explicou no Twitter, os participantes têm direito a 200 tweets até a próxima prova do líder.

Sérgio, o líder do jogo no momento, inaugurou a novidade. “Hoje está sendo o niver da Lia e a comemoração está sendo incrível! Beijos S.”, escreveu.

