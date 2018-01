BBB Michel é líder de buscas na web

Twitteiros, blogueiros, personalidades pops na Web… É, a tática de Boninho para fazer o BBB 10, da Globo, bombar na internet até que deu certo. Segundo um levantamento do buscador Google, enquanto o interesse em A Fazenda 2 despenca, as buscas por informações do BBB10 só crescem.

A pesquisa aponta que há 30 dias, no fim de dezembro, antes do reality da Globo estrear, as buscas pela sigla BBB estavam três vezes maiores que as buscas por A Fazenda. O mesmo levantamento mostra que o maior número de pesquisas sobre o confinamento da Globo vieram de internautas da Paraíba e do Maranhão, enquanto o interesse maior por A Fazenda veio de Goiás.

No levantamento dos últimos sete dias, a disparidade entre os dois realities aumenta. As pesquisas envolvendo o BBB 10 no Google são sete vezes maiores que as buscas pelos fazendeiros famosos.

O mais curioso é o teor das pesquisas. O líder em buscas envolvendo o reality da Globo é o BBB Michel, que engatou um romance na casa com a colega Tessália. O segundo lugar? A pobre “namorada do Michel” – traída em rede nacional – e que nem confinada está.