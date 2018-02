BBB 11 abre inscrições

Aspirantes a candidatos de reality show: preparem-se! Abriram hoje as inscrições para a 11ª edição do Big Brother Brasil. Quem quiser concorrer a uma das 17 vagas no reality tem até o dia 31 para se inscrever no site do programa ou enviar a inscrição pelo correio.

Neste ano, a produção da Globo pede para que o candidato não envie nenhuma foto no ato da inscrição, que são “OBRIGADOs a deixar pelo menos 1 álbum de fotos liberado em um site de relacionamento (Orkut, facebook, twitter…) para que a produção tenha acesso às fotos”.

A edição, que pagará deve manter o prêmio de R$ 1,5 milhão, tem previsão de estreia para a primeira semana de janeiro.