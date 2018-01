AXN desrespeita e mente para os fãs de Lost

O telespectador que esperou uma semana para ver os dois primeiros episódios da 6ª temporada de Lost ontem, no AXN, teve uma grata surpresa: as legendas tinham vários erros e, no final da exibição, foi-se revelado que o canal fechado irá reprisá-los novamente na próxima semana.

O Estado assistiu a exibição e testemunhou todos os erros que os fãs da série reportavam na internet, em tempo real à exibição nacional. O primeiro bloco de Lost teve, de maneira bizarra, as legendas com o português de Portugal. Banheiro virou “casa de banho” e aeromoça, “pilota”.

Depois, o problema foi corrigido. Mesmo assim, as legendas tinham em poucos momentos erros de sincronia. Além do mais, falas muito longas apareciam com a letra final cortada na tela – as legendas de diálogos muito longos não apareciam em duas linhas, mas apenas em uma.

Calma, não foi o pior. A cena em que Ben Linus pergunta a John Locke por que Jacob não reagiu ao ser morto foi simplesmente cortada para uma chamada de intervalo – e não voltou na íntegra, ou seja, sem a resposta do personagem de Terry O’Quinn.

Agora, a bomba: o AXN irá reprisar os episódios exibidos ontem na terça-feira da semana que vem. Isso não foi avisado em nenhum momento até o final da exibição. O que estava sendo vendido, há meses, é que o intervalo da exibição brasileira para a americana seria de apenas uma semana. O Estado foi um dos primeiros veículos a elogiar a novidade. Com a reprise, ele será de, pelo menos, 14 dias – visto que Lost irá ao ar, nos EUA, sem interrupções (apenas o episódio final terá uma semana de intervalo).

Segundo a assessoria de imprensa do AXN, os problemas das legendas foram um erro técnico, mas ainda não há uma resposta oficial sobre o assunto (assim que ela aparecer este post será atualizado). Em relação à reprise, o canal diz que isso acontecerá em razão do carnaval – e que o intervalo de exibição, a partir da semana que vem, será mesmo de duas semanas.

Atualização: O episódio 3 da última temporada de Lost está marcada para o dia 23 de fevereiro, no AXN. O canal irá confirmar se ele será duplo ou não.