Astros de 'Southland' passeiam por São Paulo

Alline Dauroiz

Com o propósito de promover o final da terceira temporada de Southland, no aqui pelo canal Space, os atores Ben McKenzie e Regina King chegaram na última segunda -feira a São Paulo, onde ficam até amanhã, quando partem para o Rio, a passeio. “Estamos ansiosos para verr o Rio, e pelas praias de lá”, disse Ben durante coletiva de imprensa hoje, no hotel em que estão hospedados, nos Jardins. “Estamos adorando a comida daqui e, claro, a bebida também”, disse o ator

Os atores contaram ao Estado que saíram para conhecer a cidade: Regina foi às compras com a irmã e Ben, a um city tour com um amigo. “Adorei as lojas daqui (Rua Oscar Freire) e comprei várias (sandálias) Melissa. São lindas e tão confortáveis”, disse a atriz, em momento mulherzinha, logo após elogiar os sapatos da repórter.

Já Ben preferiu passear pelo centro, onde conheceu o Theatro Municial e o Mercadão. “Os fãs são muito carinhosos, vieram falar comigo no restaurante que fomos jantar. Mas eles me conhecem mais pela (série) The O. C“, confessa o ator.

Na agenda, os atores também participaram de sessão de fotos no Museu da Polícia Civil.