Alice volta à HBO como especial

A produção brasileira Alice, da HBO, ganhará uma continuação. Após os 13 capítulos da 1ª temporada, que foi ao ar em 2008, a série de Karim Ainöuz e Sergio Machado terá em 2010 um especial duplo de três horas.

Os dois capítulos irão mostrar a vida de Alice (Andreia Horta), dois anos depois dela se mudar para São Paulo – agora morando em um prédio no Centro, além de ter, dessa vez, uma certa estabilidade financeira. As gravações começam em abril e ainda não há data para a estreia do especial.

Alice foi a primeira produção da HBO a ter como cenário a capital paulista. Ela foi exibida em 2008 com um custo de produção milionária: cada episódio custou R$ 1 milhão.