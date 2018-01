Adeus Bolha de Vidro!

Mudança no ziriguidum da Globo. A rede acaba de escalar seu time na transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo. Chico Pinheiro deixa a narração da folia em São Paulo para ser uma espécie de âncora da transmissão toda, direto da Esquina do Samba, onde estarão concentrados comentaristas e narradores da Globo. Sim, o estúdio de vidro, aquela bolha que ficava no alto dos sambódromos com os narradores, já era. Em São Paulo, Mariana Godoy e Cléber Machado comandam a festa. No Rio, a transmissão fica por conta de Glenda Kozlowski e do estreante na vaga Luís Roberto.

