Sempre cabe mais um?

Responda rápido: quantos apresentadores tem o HOJE EM DIA hoje em dia? Cris Flores, Edu Guedes, Ana Hickmann (Ela já saiu?), Kelly Key, Brito Jr ( opa, esse não está mais), o novo culinarista, Amanda Françoso…Ah, tem a miss, e tem a menina do Rio…Não conseguiu, não é? O programa da Record que já foi líder em audiência no horário perdeu sua identidade e vem perdendo público gradativamente. Nocautes em ibope de Chaves e do Louro José são cada vez mais frequentes. Na Record há quem defenda a retomada da formação original da atração, com a volta do agora fazendeiro Brito Jr. Outros acham que o barco se perdeu, e que a tendência é outros apresentadores pularem ao mar em breve. O que fazer?

