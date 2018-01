Os grisalhos de Betty

Linda e alegre, Betty Faria foi a maior estrela da coletiva do SBT, que reuniu a imprensa num restaurante na Vila Olímpia para apresentar a nova programação que estreia na semana que vem. Betty é a Amália de Uma Rosa com Amor, remake de Vicente Sesso que Tiago Santiago adapta. A personagem é a uma mamma italiana que faz até promessa para a filha Josefina Rosa (Carla Marins), a protagonista, conseguir um marido.

Entre assuntos diversos, como a mudança da Globo para o SBT, e o belo par de sapatos coloridos que usava, Betty chamou a atenção por alguns fios de cabelos grisalhos. “Essa coisa de cabelo é muito machista. Caetano (Veloso) está aí gostosérrimo com cabelo grisalho. E o Richard Gere, já viu?”, questionava ela, que teve de brigar com o cabeleireiro para exibir meia dúzia de fios prateados. “Os homens estão todos por aí, charmosos. Mas as mulheres têm de parecer sempre jovens – por isso, têm muitas com a boca inchada”, observou, fazendo bico.