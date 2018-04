'BBB' desliza na audiência e convoca novos participantes

POR THAÍS PINHEIRO

Não há como saber se Boninho já pensava em colocar novos participantes no BBB 11. Fato é que, enquanto a audiência vem patinando, o diretor do programa anunciou, nesta quinta-feira, algumas mudanças no jogo, a começar pelo paredão surpresa de amanhã: o líder vai indicar um casal e a casa vai escolher outro casal. Assim, no domingo, o público elege uma mulher e um homem para deixarem a casa.

Logo em seguida acontece mais uma prova do líder, nova formação de paredão e a entrada de Adriana, estudante de 19 anos, e Wesley, médico de 24 anos. Não há nada confirmado, mas há a possibilidade de Ariadna e Mau Mau tentarem outra vaga no reality.

A expectativa é que as mudanças elevem os números do Ibope, já que, nesta semana, o programa marcou apenas 27 pontos de média na terça-feira, dia de eliminação. Na segunda-feira, registrou 26 e ontem, 30 de média.