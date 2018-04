O site celeb.com.br, que monitora a popularidade das personalidades brasileiras em diferentes setores (atores, políticos, cantores e até BBBs) revela que, mesmo uma semana após ser eliminada do Big Brother Brasil 11, a transexual Ariadna continua sendo a “celebridade” mais clicada nos sites de todo o País. No ranking geral do site, Ariadna fica em terceiro lugar em popularidade, atrás apenas da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula.