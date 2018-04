Patrícia Pillar grava com Tony Ramos: Totó ganha novo amor

Depois de sofrer com sua amada “mala femenna”, Totó (Tony Ramos) não vai terminar à mingua em Passione, da Globo. Silvio de Abreu reservou ninguém menos do que Patrícia Pillar para ficar com o italiano no fim da trama.A atriz estava fora da TV desde o fim de A Favorita, em 2009.

Em cenas gravadas hoje, Patrícia aparece como Juliana, uma engenheira agrônoma interessada em comprar o sítio de Totó na Toscana. “Juliana tem um astral muito bom e está aberta a novas paixões. O que sei até agora é que ela achou Totó interessante. Quem sabe ela não se apaixona por alguém?”, disse a atriz a imprensa carioca.

