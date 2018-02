Teatro do dia: Grupo Protótipo

O improviso é uma das modalidades de humor que mais tem caído no gosto do público paulistano, desde que os pioneiros do Jogando no Quintal (que também podem ser vistos no programa É Tudo Improviso, na TV Bandeirantes) animavam o sobrado da Rua Cotoxó. O Grupo Protótipo é um dos mais novos desta safra, criado há dois anos. No espetáculo, seis atores são desafiados a improvisar a partir de jogos, como por exemplo não dizer determinada letra, ou criar cenas a partir de ditados populares. O público também participa bastante, dando sugestões. A direção é de Rafael Lohn.

Teatro Bella (100 lug). R. Rui Barbosa, 399B, Bela Vista, 3283-2780. 70 min. 12 anos. 6ª, 22h. R$ 20. Por tempo indeterminado. www.grupoprototipo.com.br