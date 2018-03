Teatro, cinema e internet

O Teatro Para Alguém vem se firmando nos últimos dois anos com uma proposta bem interessante: produzir peças para serem transmitidas pela web. As criações do TPA, idealizado e liderado por Renata Jesion e Nelson Kao, são transmitidas ao vivo e posteriormente arquivadas no site, formando um acervo de peças (na foto, ‘Nunca Feche o Cruzamento‘, de Lucimar Mutarelli).

A partir de amanhã (15), o projeto dá um novo passo. Ao lado do ator e diretor Elias Andreato, o TPA promove um workshop dedicado a discutir as linguagens teatral e cinematográfica. Até 6ª (18), serão realizados dois ensaios abertos e dois debates na Oficina Cultural Oswald de Andrade (as inscrições estão encerradas). Como não poderia deixar de ser, tudo será transmitido ao vivo pela internet:

15/2 – Ensaio aberto de Édipo, por Elias Andreato.

18h/22h30

Convidados: Clovys Torres, Eucir de Souza, Fábio Herford, Nilton Bicudo, Romis Ferreira, Tânia Bondezan e Elis Andreato ministra o ensaio.

16/2- Debate: Fundamentos teóricos e práticos na Cultura Digital

19h30/21h30

Convidados: Cláudio Prado (Cultura Digital), Rachel Rosalen (Artes Eletrônicas), Fábio Ferreira (Diretor Teatral), Skowa e Nelson Kao e Renata Jesion como mediadores.

17/2 – Ensaio aberto de Vozes Urbanas, pelo Grupo Teatro Para Alguém

18h/22h30

Convidados: Sérgio Roveri, Lourenço Mutarelli, Zeca Bittercourt, Zemanuel Piñero, Lucas Pretti, Nelson Kao e Renata Jesion, do Teatro Para Alguém, como mediadores.

18/2 – Debate: O Teatro e seus espaços: tradicionais, não convencionais e virtuais.

19h30 às 21h30

Convidados: Antônio Araújo, José Fernando de Azevedo, Marcelo Lazaratto, e o Grupo Teatro Para Alguém.

www.teatroparaalguem.com.br