De repente, sinuca!

Um boteco, uma mesa de sinuca e cinco improvisadores que encarnam personagens, em certa medida, cotidianos, como um padre e um ritmista de escola de samba (foto). Esse é o pano de fundo do Sinuca de Rachar o Bico, espetáculo de improvisação do grupo Cincomédia, única que ocorre amanhã (23/10), em única apresentação, no Centro Cultural da Matilde, em São Caetano do Sul (SP).

No show, a plateia escolhe os jogos por meio da combinação entre uma bola e uma caçapa. Depois, vota se a cena feita por uma dupla de atores/improvisadores vale ou não uma ‘bola na caçapa’, ou seja, se vale ponto para a dupla. Entre os jogos apresentados estão os clássicos, como o do abecedário (as frases ditas em cena devem seguir uma ordem alfabética) e o baseado em um objeto cedido pela plateia.

Sinuca de Rachar o Bico. Centro Cultural da Matilde (100 lug.). R. Senador Vergueiro, 551, Centro, São Caetano do Sul, 2753-1756. 90 min. 14 anos. sáb., 20h. R$ 10. Única apresentação.