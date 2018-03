Sinuca grátis

O grupo Cincomédia faz hoje uma apresentação gratuita do seu espetáculo Sinuca de Rachar o Bico, um show de improvisação baseado no formato francês denominado de ‘catch’, onde os improvisadores encarnam personagens determinados.

Como neste caso o cenário onde o espetáculo se passa é um bar, os personagens são os frequentadores, como o operário da construção civil ou o ritmista de escola de samba, que estão ali para uma partida de sinuca.

Ao longo do show, a plateia escolhe os jogos por meio da combinação entre uma bola e uma caçapa. Depois, vota se a cena feita por uma dupla de atores/improvisadores vale ou não uma ‘bola na caçapa’, ou seja, se vale ponto para a dupla. Entre os jogos apresentados estão os clássicos, como o do abecedário (as frases ditas em cena devem seguir uma ordem alfabética) e o baseado em um objeto cedido pela plateia.

Sinuca de Rachar o Bico. Universidade Municipal de São Caetano do Sul – Campus 1. Auditório. Av. Goiás, 3400 – São Caetano do Sul. 90 min. 14 anos. Hoje (03/02). 21h. Entrada gratuita. Única apresentação.