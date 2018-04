Risada mexicana

Depois de passar por Belo Horizonte e Rio de Janeiro a dupla mexicana de improvisadores Omar Medina e José Luis Saldaña, do grupo Complot/Escena, desembarcou em São Paulo para alguns cursos e workshops e fará, amanhã (29/01), uma única apresentação do espetáculo Improvisa2 e 1/2, no Quintal de Criação, espaço da Cia. Jogando no Quintal.

Medina e Saldaña contam que o show mistura teatro convencional (ensaiado) e jogos de improvisação clássicos, como o do abecedário (onde as frases ditas em cena seguem a ordem alfabética) e o dos estilos (onde as cenas são enquadradas em gêneros de cinema como comédia romântica, terror, etc).

Neste show, o diferencial em relação aos espetáculos de formato esportivo (onde equipes competem entre si) está na construção mais aprofundada da cenas e dos personagens, dizem os improvisadores. “Apesar de ser um show de humor, tentamos fazer rir no lugar de fazer piada”, diz Medina.

Quintal de Criação. Rua Medeiros de Albuquerque, 381, Vila Madalena, 7896-0758. Sábado (28/01), 21h. Única apresentação. R$ 40.