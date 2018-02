Para citar Camus

O escritor francês Albert Camus era um lapso no meu repertório. E talvez tenha sido a ansiedade por suprir esta falha literária (e não propriamente o interesse pelo espetáculo) que tenha me levado a ver a adaptação de O Estrangeiro para o teatro. Mas o monólogo interpretado por Guilherme Leme, que codirige a peça com Vera Holtz, é preciso, vigoroso e inquietante – tal como eu imaginava a obra original. Saí do teatro mais interessado em ler o livro e já um pouquinho vaidoso por ter esta montagem no meu repertório.

