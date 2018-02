Improviso paulista no Rio

Quatro grupos de improvisação paulistas viajam para o Rio de Janeiro (RJ) no fim deste mês para participar da sexta edição do Campeonato Carioca de Improvisação – Série Brasileirão, que ocorre entre os dias 29 e 31 de outubro e é organizado pela Companhia de Teatro Contemporâneo.

Além da Imprópria Cia de Teatro (foto), atual campeã do torneio, o Estado de São Paulo será representado por mais três estreantes da nova safra de improvisadores formados pelo Jogando no Quintal: o Sustentáculos, grupo criado em 2009 pelo palhaço-atleta do Jogando no Quintal, Allan Benatti, cujo espetáculo é baseado no formato françês denominado Catch, que usa como pano de fundo as antigas lutas de tele-catch. O Grupo Protótipo, fundado em 2007 por ex-alunos do Quintal e que trabalha com um formato próprio, baseado em jogos de cenas mais longas. E, por último, o caçula Impronozes, criado ainda este ano, também por alunos de Allan Benatti.

Na competição, as equipes paulistas vão disputar o título nacional com mais duas equipes cariocas (campeã e vice-campeã do campeonato estadual, que ocorre durante todo o mês de outubro), uma paranaense e uma mineira. Representados por quatro jogadores de cada lado, os improvisadores vão jogar pelos votos da plateia, ao melhor estilo teatro-esporte. O time que marcar mais “gols” avança para a próxima fase.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o organizador o evento, Dinho Valladares, mais que premiar o melhor grupo de improviso, o evento é uma oportunidade de intercâmbio de experiências.