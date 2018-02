Improvável em Fortaleza

O Improvável, espetáculo de improvisação da Cia. Barbixas de Humor, desembarca este fim de semana em Fortaleza (CE) para quatro apresentações, sendo duas no sábado (9/10) e duas no domingo (10/10). Criado, produzido e encenado pelos atores Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna, o show se tornou o mais popular do País graças ao sucesso de seus vídeos no Youtube.

Teatro Via Sul. Av. Washington Soares, 4335 – Sapiranga – Fortaleza (CE), (85) 3404-4027. 70 min. 14 anos. Sábado (9/10), 19h e 21h e domingo (10/10) 18h e 20h. www.improvável.com.br.