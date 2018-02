Última semana: ‘Gipsy’

Um dos mais venerados musicais da Broadway, acompanha a história da stripper Gipsy Rose Lee e de sua irmã, em meio às dificuldades e aos desejos da mãe. O festejado espetáculo faz um panorama do gênero musical no século 20, da ingenuidade inicial ao caráter mais sensual das décadas posteriores. De Arthur Laurents. Dir. Charles Möller e Claudio Botelho. Com Totia Meirelles, Adriana Garambone e outros. É a última semana da temporada.

Teatro Alfa (1.010 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amarao, 5693-4000. 150 min. 10 anos. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 17h. R$ 50/R$ 100. Até 17/10.