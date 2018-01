A lista definitiva de maior riff de todos os tempos da última semana

De volta e com novo nome, este blog, agora Stratosférico, conclama a opinião do leitor para escolher o melhor riff de todos os tempos do universo da guitarra… deste espaço aqui!

Eu sei, listas são complicadas e essa história de melhor e pior não existe. Concordo. Mas acho superdivertido brincar de escolher e, convenhamos, não faz mal a ninguém. Pode gerar uma polêmica aqui ou outra ali, mas e a diversão, onde fica? Em tempos olímpicos, as ‘disputas saudáveis’ estão em alta. Saudáveis, hein?

Ah, eu também sei que deixei de fora da minha lista o riff de ‘Seek and Destroy’, do Metallica, e o de ‘Lay it Down’, do Ratt, por exemplo. Mas, como disse, é só uma minha lista. Ok, alguns dos mencionados foram lembrados pelos colegas da na redação e isso já foi parte da graça em elaborar este ‘ranking’

Cada um tem a sua lista particular e são raras as exceções que figuram na escalação de ’10 mais’ de qualquer um. Tony Iommi, Angus Young e, é claro, Jimi Hendrix, que curiosamente ficou fora dessa ‘primeira parte’. Mas em compensação entrou até Pearl Jam, com ‘Alive’, um baita riff, ao menos 20 anos mais jovem do que a maioria listada. E da mesma geração tem Nirvana, com ‘Smells Like Teen Spirit’, outro petardo, que, dizem as más línguas, o Boston já tinha feito em ‘More Than a Feeling’, mas isso é outra história. Ou melhor, outra lista.

E você leitor, qual é o seu preferido da lista abaixo? Se quiser, coloque a sua lista nos comentários. Obviamente, ela é bem-vinda, mas não deixe de votar. Ah, você pode ouvir cada um dos riffs nos vídeos abaixo. Divirta-se!