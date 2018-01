Vida de Eric Clapton vira documentário

A vida do guitarrista, cantor e compositor inglês Eric Clapton é a grande atração do Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. O documentário “Eric Clapton: Life in 12 Bars” (Eric Clapton: Vida em 12 Compassos) estreou no último fim-de-semana e será exibido no festival até o dia 17. Depois disso, a partir do dia 10 de fevereiro do ano que vem, integrará a programação da Showtime, rede de canais de televisão por assinatura com sede de Nova York.

O documentário é um projeto que nasceu no início do ano, dirigido pelos cineastas Lili Fini Zanuck e John Battsek com base nos arquivos pessoais de Clapton, cedidos pelo músico. São filmes, fotos, diários, clipes, entrevistas e testemunhos de amigos, familiares e músicos contemporâneos, além de ídolos como B.B. King, Jimi Hendrix e George Harrison.

Arquivos – “Temos acesso exclusivo ao extenso arquivo pessoal de Clapton, com clipes de concertos, filmagens, fotos icônicas, pôsteres, cartas manuscritas, desenhos e anotações em diários pessoais . Todo esse material tem o poder de transportar o público para cada época vivida por Clapton, desde quando era um estudante obsessivo do blues, até sua transformação nessa figura transcendente na história da música, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. A música de Clapton é a base do nosso filme. Seu compromisso com o blues, com suas tradições e seus pioneiros é absoluto”, disse Zanuck.

Dramas – A obra mostra ainda o drama de Clapton com as drogas e com o álcool, além da trágica morte de seu filho Connor, de apenas 5 anos, que caiu do 52º andar de um edifício de Nova York, onde morava com a mãe. “Disso tudo eu tirei uma lição positiva e a música salvou minha vida”, disse Clapton.

Doente – Clapton, que há poucas semanas foi visto em uma cadeira de rodas no aeroporto de Los Angeles, já anunciou sua vontade de parar de tocar em razão de uma moléstia que ataca seus nervos e músculos, causando-lhe muitas dores. Mesmo assim, na semana passada, o guitarrista tocou no New York’s Madison Square Garden. Nos dias 15 e 16 tocará no Fórum de Los Angeles.

“Eric Clapton: Life in 12 Bars” é uma referência à estrutura básica do blues tradicional, dividido sempre em 12 compassos.

Veja agora o trailer oficial do documentário: