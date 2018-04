Um dia na vida…

O ano é 1961, no máximo 1962. Os Beatles eram pouco mais do que adolescentes, recém-retornados de Hamburgo, onde tocaram à exaustão em espeluncas do mais baixo nível e péssima reputação. A fama só viria anos depois. Até lá, eram mais uma banda numa Liverpool do pós-guerra, onde disputavam espaço com outros grupos, todos encantados com os sons que vinham do outro lado do Atlântico. Da América.

Eram tão desconhecidos, que os frequentadores de uma outra espelunca, o Cavern Club, pensavam que aqueles quatro rapazes eram alemães. Na Escócia, riam deles. Mas eram bons, faziam um som diferente. Engraçado como aqueles “alemães” falavam um bom inglês e até dominavam o scouse, o típico sotaque de Liverpool.

Ensaio – Além da velha van e do fiel Mal Evans, um grandalhão que além de roadie fazia as vezes de guarda-costas, os Beatles não tinham mais nada, exceto a vontade de tocar. O Cavern era uma boa vitrine, mas era preciso ser competente. A concorrência era grande. Então, ensaiar era fundamental. Nada de estúdios, de mesas de som, equalizadores, engenheiros, efeitos, ecos. Nada disso. O ensaio era feito ali mesmo, na raça, horas antes da apresentação.

Pois é exatamente com as imagens de um desses ensaios que Sonoridades despede-se de 2015. As fotos chegaram agorinha do Canadá, do amigo Eric Bourgouin, dono de um invejável acervo de imagens dos Beatles, em todas as suas fases.

Shows – A fama da banda foi precedida de muitos ensaios como esse registrado acima. Os Beatles tocaram no Cavern até 1963, com um total de 292 shows.

Depois desse ano, nunca mais pisaram naquele palco. Em 1973 o velho Cavern foi demolido. Em 1984 o Cavern foi reconstruído na mesma rua, só que alguns metros à frente do local original.

Até hoje – Em 1989, fechou suas portas novamente, para só reabri-las em 1991. Em 1999, Paul McCartney voltou a se apresentar no clube. O Cavern permanece aberto até os dias de hoje.

Tornou-se uma espécie de patrimônio mundial do rock.