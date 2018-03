Quem dá mais pelo paletó de Ringo Starr?

O momento é de crise econômica, com juros altos e dólar nas nuvens. Mesmo assim, há beatlemaníacos dispostos a arriscar um lance e tentar arrematar um paletó preto de lã usado por Ringo Starr numa cena do filme Help!, de 1965. A peça está sendo leiloada em Boston, pela RR Auctions, e ficará à disposição dos interessados até o próximo dia 23. A expectativa é de que o lance vencedor chegue à casa de US$ 50 mil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autêntico – Sem dúvida, é muito dinheiro por um jaquetão de seis botões na frente e outros quatro no punho de cada manga. Seja como for, é uma peça não apenas para colecionadores, mas para fanáticos pelos Beatles, o que há de sobra por aí. O paletó foi confeccionado sob medida para Ringo pela D.A. Millings & Sons, uma refinada alfaiataria britânica que fazia roupas especialmente para os rapazes da banda, como atesta a etiqueta costurada no bolso interior da peça.

O jaquetão está em excelentes condições e é acompanhado de um certificado de autenticidade assinado pelo atual proprietário, que não se identifica, mas se diz um velho amigo da família Starkey.



“Sou amigo da família Starkey-Graves desde o final dos anos 50. Ringo ou Ritchie, como ele era conhecido por nós e por sua namorada, fazia parte de um grupo de amigos comuns. Nos anos 60, durante uma visita a Elsie e Harry, os pais de Ringo, ganhei deles um paletó e fui informado que ele havia sido usado pelo beatle no filme”, argumenta.

Anel – A cena de Help! em que Ringo aparece com o jaquetão é bem bobinha, como de resto todo o filme, o segundo da banda, dirigido pelo norte-americano Richard Lester. Nela, os quatro rapazes estão na casa em que supostamente vivem. Paul McCartney toca órgão e ensaia a harmonia do que mais tarde viria ser a música For the Benefit of Mr. Kite, editada no álbum Sgt. Pepper.

Numa espécie de cama rebaixada, John Lennon lê seu livro A Spaniard in the Works. George Harrison manda um certo jardineiro aparar a grama no chão de seu quarto com um par de dentaduras animadas. Ringo tenta pegar um sanduíche em uma espécie de vending machine particular.

Ao apanhar o lanche, sua mão é atacada pela exótica Ahme (Eleanor Bron), que tenta lhe tirar um anel que tem uma imensa pedra vermelha. Na verdade, trata-se de um anel cerimonial, sem o qual uma determinada seita oriental não poderá mais realizar o sacrifício de jovens mocinhas. A perseguição a Ringo (e a seu anel) é o enredo de Help! que, claro, tem final feliz.

Veja a cena de Help! na qual Ringo aparece com o jaquetão que está sendo leiloado em Boston:

Veja e ouça “You Got to Hide Your Love Away”, no filme Help!, com os Beatles e a atriz Eleanor Bron:

Lote – O jaquetão de Ringo (que completou 75 anos no último dia 7) faz parte de um lote de 500 itens que compõem o evento intitulado Marvels of Modern Music. Irão a leilão também cartas escritas por Jim Morrison, em Paris, em 1971, e uma guitarra Hammer, de 1980, que pertenceu a Johnny Ramone.