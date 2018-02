Por trás de cada foto há sempre uma história. Quem se interessa?

A edição passada de Sonoridades privilegiou imagens, fotos reunidas ao longo dos anos por todo tipo de gente. De registros despretensiosos a coisas guardadas no fundo de alguma caixa. Velharias. Havia também fotos já digitalizadas, mas que nem por isso perderam sua condição de “vintage”. Teve gente que gostou. Curtiram a viagem. Pediram mais.

Como a estrada nunca termina, Sonoridades voltou a pesquisar no vasto ciberespaço. Também revirou gavetas empoeiradas, manuseou “retratos” e torceu para chegar a bom termo com botões traiçoeiros de enigmáticos scanners. Demorou, mas uma nova excursão pelo tempo está para começar. Tão tranquila que nem será preciso apertar os cintos.

Ouça “And Your Bird Can Sing”, com os Beatles:

Ouça os Beatles tocando Back in the USRR, com Paul McCartney na bateria: