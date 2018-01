Por favor, mais respeito com o rei do blues.

Perto de completar 89 anos, B.B. King, o rei do blues, está doente. Ele é vítima de complicações do diabetes e teria sofrido um ataque cardíaco, segundo informações de sua filha Patty King. Não bastasse a saúde fragilizada, B.B. está no centro de uma sórdida disputa de Patty com o empresário e advogado de seu pai, Laverne Toney. Ela o acusa de abuso de idoso, roubo e de retenção de medicamentos.

Briga – A queda de braço, que já assume proporções de escândalo, foi revelada na última quinta-feira pelo site TMZ, especializado em informações e indiscrições sobre celebridades.

Patty, que vive com B.B. em Las Vegas, vinha notando que a urina de seu pai estava com a cor bastante alterada. Além disso, ele se recusava a comer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Polícia – Preocupada com um possível agravamento do quadro, ela quis internar o pai em um hospital, mas teria sido impedida pelo empresário. Inconformada, Patty e seu namorado chamaram a polícia. Ao chegarem à casa do músico, os agentes constataram que B.B. precisava de cuidados médicos urgentes e chamaram uma ambulância.

B.B. foi levado a um hospital e tratado. Para reforçar os argumentos de que o pai está mal de saúde, Patty divulgou uma foto na qual B.B. aparece no leito do hospital, muito abatido e com eletrodos presos ao peito.

A foto, publicada pelo TMZ, impressiona pela crueza e muitos a consideraram de mau gosto, uma invasão de privacidade. Para Patty King, a imagem é uma prova de que seu pai precisa de cuidados e proteção.

Acusações – Sua briga com o empresário vem se arrastando desde novembro passado, quando ela entrou com uma representação contra ele, alegando abuso de idoso. Segundo Patty, Toney teria se negado a dar medicamentos a seu pai durante as últimas turnês.

Acusou-o ainda de ter roubado de US$ 20 a US$ 30 milhões de B.B., além de ter se apropriado de vários relógios Rolex e de um anel avaliado em US$ 250 mil. As acusações estão sendo investigadas e até agora, segundo Patty, o empresário não se pronunciou.

Em casa – B.B. King já havia sido internado no início de abril para tratar-se de uma desidratação e exaustão provocadas por complicações do diabetes. Agora, seu site oficial informa que o rei do blues está sob cuidados médicos em casa. Em uma curta mensagem ele agradece o carinho e as orações de seus fãs.