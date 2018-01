Os Beatles estão de volta. Em novembro chega ‘Beatles 1+’.

Difícil acreditar que os Beatles acabaram há 45 anos. Ano após ano, chega ao mercado uma série de produtos relacionados à banda, que vão de CDs a jogos eletrônicos, todos se transformando em sucessos de venda. No dia 13 de novembro de 2000, por exemplo, a Apple lançou o álbum Beatles 1, uma coletânea com 27 músicas que a banda levou ao primeiro lugar nas paradas de sucesso britânicas e americanas. Agora, a mesma Apple prepara-se não apenas para relançar, mas turbinar em grande estilo esse produto: no dia 3 de novembro chega ao mercado Beatles 1+.

50 vídeos – Trata-se de um pacote composto por dois discos Blu-ray (há versão em DVD) e um CD e apresentado em uma embalagem semelhante a um Digibook, com 128 páginas de informações. Os Blu-rays (ou DVDs) trarão 50 vídeos entre produções oficiais e aparições da banda em programas de televisão e concertos. Para completar esse acervo de imagens, os discos trarão cenas raras de bastidores, introduções e comentários em áudio feitas por Paul McCartney e Ringo Starr.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A produção de Beatles 1+ é primorosa e exigiu um extenso trabalho de pesquisa e restauração de imagens. Essa tarefa ficou a cargo de Sam Okell e Giles Martin (filho de George Martin, o chamado ‘quinto beatle’, produtor da maior parte dos álbuns da banda), nos estúdios de Abbey Road, em Londres.

Veja a apresentação promocional de Beatles 1+, montada em Abbey Road:

Veja o vídeo promocional sobre processo de restauração e remasterização das imagens de Beatles 1+:

MTV – Quando os Beatles decidiram não mais fazer excursões, a solução encontrada para divulgar suas músicas, além dos discos, foi a confecção do que chamavam de mini movies. No fundo, não passavam dos atuais clips. Em depoimento para o projeto Anthology, de 1994/95/96, George Harrison disse, em tom de brincadeira, que os Beatles foram os inventores da MTV. De certa forma, isso é verdade.

Para Beatles 1+, os mini movies foram restaurados e remasterizados em alta definição. Eles serão apresentados exatamente como foram em suas telas originais.

Além da edição de luxo, Beatles 1+ estará disponível em seis outras versões. A mais simples delas é o CD simples, com as 27 músicas que ocuparam o primeiro lugar nas paradas.

Todas as versões já estão em pré-venda, por exemplo, na Amazon. A edição de luxo custará US$ 59,98. O CD simples, US$ 18,98. Com o preço do dólar nas nuvens, talvez seja melhor aguardar o lançamento por aqui mesmo. Afinal, não falta tanto tempo assim.