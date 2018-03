O quinto Beatle era um pirralho de quatro anos e suas lembranças estão à venda.

O ano era 1963. Os irmãos Dave e Russell Jamieson, 12 e 4 anos, eram fãs daqueles quatro rapazes de cabelo engraçado que arrastavam um punhado de fanáticos ao Cavern Club. Tocavam rock e chamavam-se The Beatles. Dave, o mais velho, às vezes conseguia esgueirar-se por entre a multidão meio histérica e ver a banda tocar. Russell, muito pequeno, ficava do lado de fora, à espera de que algo acontecesse. E aconteceu.

Um belo dia, à entrada do Cavern, um dos Beatles, Ringo provavelmente, viu o garotinho sozinho, dançando em plena rua. Terminado o concerto daquela tarde, os quatro beatles resolveram convidar o menino a visitar os bastidores do clube. Até bateria ele tocou.

Fuga – Começaria aí uma amizade que duraria anos. Russell e os Beatles ficaram tão amigos que um dia o menino decidiu fugir de casa e juntar-se definitivamente à banda.

Sozinho, vagou por horas pelas ruas de Liverpool até ser descoberto por um policial. Disse que seu nome era Russell. Russell Beatle. Reconduzido à casa dos pais, a história inusitada foi parar nos jornais locais e, mais uma vez, atiçou a curiosidade da banda. Russell foi oficialmente transformado em um “Beatle Honorário”.

Jaqueta – A amizade entre os Beatles e o menino cresceu e nos anos seguintes consolidou-se. Hoje, aos 56 anos, Russell lembra-se que Ringo Starr visitou-o várias vezes em casa. Entre lembranças de todos os tipos, Russell colecionou fotografias, autógrafos e uma jaqueta de couro na qual escreveu o nome de várias canções da banda.

“Não me recordo muito bem do dia em que fugi de casa para me juntar aos Beatles. Acho que estava usando o meu casaco favorito, que costumava usar o tempo todo. Quando o policial me encontrou, disse-lhe que meu nome era Russell Beatle. Ele estava bastante preocupado, acabou descobrindo meu endereço e me levou de volta para casa”, disse.

Futebol – Dave, o irmão mais velho, que chegou a ser roadie dos Rolling Stones, lembra-se das visitas de Ringo a sua casa. “Nós jogávamos futebol e outras vezes íamos à casa dele, que tinha dois andares. Não me lembro se Ringo era bom de bola. Ele apenas dava uns chutes. Ao longo desse tempo, Russell colecionou muitas lembranças como fotografias com John, Paul, George e Ringo”, disse Dave.

Pois são dessas mesmas lembranças que o ex-“Beatle Honorário” quer agora se desfazer. “São ítens muito queridos para mim e eu os guardei por muito tempo”.

Martelo – Funcionário de uma fábrica de produtos químicos em Merseyside, Russell vai colocar sua memorabilia em leilão. O martelo será batido amanhã, dia 22, em Liverpool e espera arrecadar algo em torno de £ 5 mil, algo em torno de R$ 20 mil.

Muito pouco dinheiro para lembranças tão caras de alguém que algum dia chegou a ser o “quinto Beatle”.