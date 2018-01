O bom e velho Phil Collins está de volta. Meio devagar, mas de volta.

Ele conheceu a glória nos anos 80 e 90. Fez parte de um seletíssimo grupo de artistas que venderam mais de 100 milhões de discos. Saturou o mercado musical e os ouvidos de meio mundo com a música In The Air Tonight. Foi ator infantil, fez uma ponta no filme A Hard Days Night, dos Beatles, foi o baterista do Genesis, teve a dura missão de substituir o vocalista Peter Gabriel quando este deixou a banda e, por fim, construiu uma carreira solo invejável. Mas, muitas vezes, a fama pune.

O cantor, compositor, pianista e baterista Phil Collins foi do céu ao inferno em pouco tempo e o gatilho de sua queda foi a bebida. Mas antes disso ele esteve entre os grandes, entre os melhores.

Em todas – Tocava sozinho, em grupo. Não perdia uma oportunidade para aparecer. Tocou um simples pandeiro durante os concertos de Eric Clapton na série 24 Nights, no início dos anos 90. Tocou com Robert Plant, Sting. Estava em toda parte.

Regeu uma big band com Tony Bennett à frente, em Montreaux. Participou do Live Aid e escreveu a música de Tarzan, o desenho animado da Disney, e ganhou um Oscar. Baixinho, era elétrico em suas apresentações. Muita energia. Voz poderosa, agitado, baterista poderoso. Foi do rock progressivo ao pop com a mesma facilidade. Vendeu tanto quanto Michael Jackson.

Bebida – No fim dos 2000, um certo declínio, uma espécie de aposentadoria voluntária, muito tempo para fazer nada, um segundo divórcio. Mergulhou no álcool e quase morreu num hospital, vítima de uma pancreatite aguda. “Meus órgãos destruíram-se; viraram material corrosivo”, admite. Doente, gordo, em cadeira de rodas e, depois, andando com o auxílio de uma bengala, Collins saiu de cena.

Antes disso, em 2007, durante um reencontro do Genesis, Collins fez sua descoberta mais dura: percebeu que não conseguia mais tocar bateria. “Naquele tour com o Genesis, alguma coisa aconteceu com a minha habilidade de tocar bateria. Na parte final dos concertos eu tinha um duelo de bateria com Chester Thompson (baterista de apoio da banda) e de repente alguma coisa horrível. Naquela noite nada aconteceu. Tentei de tudo. Baquetas mais longas. Nada. Nunca mais tocarei como eu já toquei um dia”, disse Collins.

Sem tocar – Para o músico, foi um mistério o que lhe aconteceu. “Eu não conseguia mais tocar. Tenho 65 anos e toco bateria desde os 5. Gostaria de ter a escolha de voltar a tocar, mas não vou ficar me lamentando”. Collins pode não tocar mais bateria, mas decidiu que continuará vivo para a música.

Biografia – Nesse sentido, no último dia 20, lançou sua autobiografia com o sugestivo e providencial título Not Dead Yet (algo como ‘ainda não estou morto’). Mais: lançou também o álbum The Singles, uma coleção de seus maiores sucessos, num total de 45 faixas. Para coroar seu regresso à música, Collins acaba de anunciar para o ano que vem uma série de concertos na Europa, já todos agendados na Inglaterra, França e Alemanha.

Veja Phil Collins em pleno sucesso nos anos 80 em Easy Lover, com Philip Bailey:

Veja Phil Collins nos anos 80 tocando bateria com Mark Knopfler, Eric Clapton e Sting, em Money For Nothing:

Veja Phil Collins na fase final do Genesis, em Invisible Touch:

Concertos – A estreia de sua nova fase não poderia ser melhor: cinco noites em Londres, no lendário Royal Albert Hall, em junho de 2017. Na bateria estará seu filho Nicholas. “Nick aprendeu a tocar vendo John Bonham, Chad Smith e, claro, me vendo também. Então, ele tem atitude quando toca”, disse, orgulhoso, o pai.

Veja Phil Collins na semana passada, no programa de Jimmy Fallon, cantando In The Air Tonight:

Uma coisa, porém, é certa: por melhor que seja o regresso de Phil Collins aos palcos, o alcoolismo lhe fez muito mal e lhe cobrar o alto preço. Em apresentação no programa de Jimmy Fallon, na última semana, o músico inglês deu entrevista e cantou a eterna In The Air Tonight. Não fez feio, mas o Collins de hoje perdeu muito de seu brilho, de sua segurança, de sua voz.

Há poucos dias usou o título de um de seus álbuns para explicar sua atual situação. Em 1985 ele lançou No Jacket Required, numa alusão à informalidade de sua música. Hoje, disse Collins, quem for ver seus shows terá de usar um paletó, ou seja, o antes descontraído Phil estará bem mais calmo, mais formal, mais velho.