No aniversário de George Harrison, uma caixa com toda a obra solo do beatle em 16 LPs.

No próximo dia 25 de fevereiro, George Harrison, o beatle quieto, faria 74 anos. Desde sua morte em 29 de novembro de 2001, muitas homenagens foram feitas ao músico cuja carreira foi de certa forma ofuscada pela dupla Lennon e McCartney, que monopolizou a criação durante a era Beatle. Mas o guitarrista que parecia ser apenas um coadjuvante tímido na história da banda, revelou-se um compositor igualmente competente, sofisticado e pioneiro: com a trilha sonora do filme Wonderwall e com Electronic Sound, George Harrison foi o primeiro beatle a gravar álbuns solo ainda em 1967/68/69.

Agora, quase 16 anos depois de sua morte, a Universal Sound & Music reuniu em 16 LPs toda a obra solo de Harrison numa caixa a ser lançada oficialmente em 24 de fevereiro, um dia antes da data de seu aniversário. Prensados em vivil de 180 gramas, os discos foram produzidos a partir das fitas master analógicas originais e gravados nos estúdios da Capitol de modo a garantir a melhor qualidade de som possível.

Intitulada The George Harrison Vinyl Collection, a caixa traz os seguintes discos:

Wonderwall, de 1967/1968.

Electronic Sound, de 1969.

All Things Must Pass, de 1970, um álbum triplo.

Living In The Material World, de 1973.

Dark Horse, de 1974.

Extra Texture, de 1975.

Thirty Three & 1/3, de 1976.

George Harrison, de 1979.

Somewhere In England, de 1981.

Gone Troppo, de 1982.

Cloud Nine, de 1987.

Live In Japan, de 1992 (2 LPs).

Brainwashed, de 2002.

A caixa traz ainda dois “picture discs”, com as músicas When We Was Fab e Got My Mind Set On You.

O lançamento já está em pré-venda na Amazon por US$ 466,98, mais frete.