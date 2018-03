Na casa do Ursinho Pooh, a morte mais misteriosa do rock.

O rock and roll já viu muitas mortes, mas poucas tão misteriosas como a de Lewis Bryan Hopkin Jones, ou apenas Brian Jones, guitarrista e fundador dos Rolling Stones. Há 46 anos, no dia 3 de julho de 1969, um mês após ter sido demitido da banda por incompatibilidade de objetivos, ele foi encontrado morto no fundo da piscina de sua mansão, a Cotchford Farm, em East Sussex, Inglaterra. Mistério. E ironia também. Essa mesma casa havia pertencido ao escritor Alan Alexander Milne, criador do inofensivo e doce Ursinho Pooh, um dos heróis de Jones.

Versões – O músico tinha apenas 27 anos. Sua curta história de vida foi marcada por uma reconhecida competência musical, pela extravagância e pelo abuso de álcool e de drogas. Causa oficial da morte: overdose seguida de afogamento. Causa oficiosa (e especulativa) da morte: assassinato, que teria sido cometido pelo mestre de obras de sua casa, Frank Thorogood. Nada ficou provado até hoje, embora poucos deem crédito a essa segunda versão.

Seja como for, uma primeira contradição surgiu logo após a confrontação do laudo policial com a autópsia de Jones. O primeiro documento afirmava que o músico havia morrido de uma overdose de anfetaminas e barbitúricos, associada a excesso de álcool. O relatório dos legistas, por sua vez, não apontou entorpecentes no sangue de Jones, embora ele tivesse bebido um litro e meio de cerveja pouco antes de morrer.

Livro – No ano passado, para marcar os 45 anos da morte de Jones, o autor Tarry Rawlings atualizou seu livro Brian Jones: Who Killed Christopher Robin?, de 1994, reforçando a tese do assassinato. Ainda em 2014, insistiu no tema em edição da revista britânica Mojo. Lembrou que Joan Fitzsimons, namorada de Thorogood, sofreu uma tentativa de homicídio três semanas após a morte de Jones. Segundo Rawlings, Joan teria testemunhado o assassinato e registros policiais indicariam sua disposição de depor contra o namorado. Tanto Joan quanto Thorogood já morreram. Ele, em 1994. Ela, em 2002. Nada até hoje ficou provado, embora tenha circulado a versão de que Thorogood teria confessado o crime a sua filha, pouco antes de morrer. De certo mesmo, só o mistério.

As lendas que cercam os Rolling Stones contam que Brian Jones, no fim dos anos 60, estava profundamente mergulhado nas drogas, o que estaria comprometendo seu desempenho como músico e, por tabela, o trabalho da banda. Foi demitido e caiu em depressão, tornando-se cada vez mais dependente da química e da bebida. Entrou em colapso e, muito provavelmente, o ostracismo levou-o à morte precoce.

Fundador – Era bom músico, mas pouco compunha. Multiinstrumentista, tocava da guitarra ao saxofone, passando pelos teclados, gaita, gaita de fole, flautas, harpa, trompete, banjo, oboé e cítara indiana, entre outros. Tocou sax com o Beatles, na gravação de You Know my Name (Look Up The Number), no dia 8 de junho de 1967.

Deve-se a Jones a formação dos Rolling Stones. Em 1962 ele convidou os amigos Mick Jagger e Keith Richards para formar uma banda. Era grande apreciador de blues em geral e de Muddy Waters em particular, retirando da canção Rollin’ Stone o nome para seu grupo. Demitido em 1969, foi substituído pelo guitarrista Mick Taylor, que também deixou os Stones. Hoje seu lugar é ocupado por Ron Wood.