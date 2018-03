Keith Richards dá com a língua nos dentes e anuncia um novo álbum dos Rolling Stones

Os fãs dos Rolling Stones que se preparem para uma nova e forte emoção. Depois do anúncio de Crosseyed Heart, o mais recente álbum solo de Keith Richards, previsto para setembro, a próxima novidade é igualmente bombástica. Os Stones voltarão aos estúdios para gravar um novo disco. E a informação vem de boa e insuspeita fonte: o próprio Keith Richards, em longa e exclusiva entrevista de capa concedida à revista britânica Mojo, que vai às bancas inglesas nesta terça-feira (28/07).

“Mick quer” – Indiferente a indiscrições, Richards acaba de cometer uma com seu colega Mick Jagger. Ao repórter Pat Gilbert, da Mojo, ele disse: “Eu sei que Mick quer voltar a gravar. Ele deixou isso claro em uma reunião recente sobre o tempo em que a gente voltava (de uma excursão) e gravava. Então, vamos gravar e voltar a excursionar? Eu acho que sim. No fim do ano”.

A julgar pelas declarações de Richards, os planos para a gravação de um novo disco dos Stones vem amadurecendo há algum tempo, antes mesmo da mais recente excursão da banda, a Zip Code, pelos Estados Unidos e Canadá. A banda não grava desde 2005, quando lançou o álbum A Bigger Bang.

Ouça Trouble, faixa do novo álbum de Keith Richards, a ser lançado em setembro:

Richards, por sua vez, não lançava um álbum solo desde Main Offender, há 23 anos. Como ele, Jagger e o resto dos Stones não conseguem viver separados, é de se supor que os roqueiros septuagenários terão ainda uma longa estrada pela frente, com passagem já prevista pelo Brasil.

“Alma Romântica” – Em sua longa entrevista à Mojo, Keith Richards fala sobre sua terceira experiência com um álbum solo, se declara a “alma romântica” dos Rolling Stones e analisa seu relacionamento com Mick Jagger e Ronnie Wood. Com chamada sugestiva, a revista se propõe a mostrar “a vida e os crimes de um super herói do rock’n’roll”. Na mesma edição, a Mojo traz reportagem sobre a tempestuosa relação entre Paul Simon e Art Garfunkel, um tema abordado há algumas semanas por este blog. Entre outras matérias, um texto sobre o grupo New Order e outro sobre o australiano Tame Impala.