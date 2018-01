Jimi Hendrix nunca tocou sanfona

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faltou pouco para que um dos maiores gênios da guitarra se revelasse ao mundo como um virtuoso sanfoneiro – ou acordeonista, para os mais puristas. Jimi Hendrix foi “salvo” em 1953, em Seatlle, sua cidade natal, por uma escolha um tanto prosaica. Ele preferiu uma Pepsi a uma Coca Cola.

A história: numa certa manhã, o jovem James Marshall Hendrix deparou-se com uma máquina de vender Pepsi na calçada por onde passeava. Parou a caminhada e viu que do outro lado da rua havia uma máquina semelhante, só que da Coca Cola. Indeciso por um momento, acabou optando pela Pepsi. Pegou a garrafa, abriu-a e ao levá-la à boca viu que acima de seus olhos havia a vitrine de uma loja de penhores exibindo uma linda guitarra Fender Telecaster, na cor “blonde”.

O jovem James olhou novamente para a máquina da Coca Cola, na calçada oposta, e só então pôde notar que atrás dela também havia uma vitrine, a da Bob’s Accordion World. Sem pestanejar, entrou na loja de penhores e saiu com a guitarra nas mãos. Moral da história: a Pepsi deu ao mundo um de seus maiores guitarristas e deixou o acordeão para outros músicos tão respeitáveis quanto Hendrix.

Claro que essa narrativa não passa de ficção. Ela pertence ao mundo da publicidade, mais especificamente a um comercial da Pepsi, em sua eterna guerra pelo mercado com a Coca. A peça de propaganda foi veiculada em fevereiro de 2006, para patrocinar o Super Bowl XL, disputado no Ford Field, em Detroit, Michigan, no dia 5 de fevereiro daquele ano, entre ocampeão da AFC, o Pittsburh Steelers, e o campeão da NFC, o Seattle Seahawks. Os primeiros venceram por 21 a 10. Veja o comercial:

O comercial, contudo, foi o bastante para que pelos menos duas fotos de Jimi Hendrix já adulto circulassem (e ainda circulem) pelas teias de internet, confundindo seus fãs e o mundo do blues e do rock. Mas não se deixem enganar. Uma olhada mais atenta às imagens vai mostrar que tudo não passa de fraudes, de montagens grosseiras.

Na vida real – Mas é bom lembrar que nem todas as histórias de sanfona no rock são ficção. Os Beatles a utilizaram na gravação de All You Need is Love, tocada por John Lennon. Em outra ocasião, Paul McCartney foi fotografado carregando o instrumento debaixo do braço. O trio liderado por Ian Anderson (ex- Jethro Tull) exibe em sua formação o guitarrista alemão Florian Oparhle e o tecladista/acordeonista John O’Hara. O norte-americano Billy Joel, o piano man, já se apresentou a bordo de um acordeão.

Baião, MPB e tango-No Brasil o instrumento se deu muito bem, revelando músicos da categoria de Mário Zan, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Caçulinha, Hermeto Pascoal, Sivuca, Zé do Brejo, Oswaldinho do Acordeon, Renato Borghetti e Robertinho do Acordeon. De Norte a Sul do país o acordeão embala os sons do baião, da MPB, do sertanejo e das sagas gaúchas. Mais ao Sul ainda, vale destacar uma variação do acordeão, o bandonión, e seu mestre maior, Astor Piazzolla. Por isso, que não haja preconceito contra a sanfona nem contra seus parentes próximos.