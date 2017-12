Há meio século Dylan gravava sua eterna ‘Like a Rolling Stone’

No dia 16 de junho de 1965, há exatos 50 anos, Bob Dylan entrava no estúdio A da Columbia Records, em Nova York, para gravar “a maior canção de todos os tempos” segundo muitos críticos, o clássico Like a Rolling Stone. Talvez haja músicas melhores ou tão boas quanto. Seja como for, trata-se de um importante marco na carreira de Dylan. Com ela, o neto de judeus russos chamado Robert Allen Zimmerman deixou de ser um bom e já reconhecido cantor folk para se transformar num dos maiores (talvez o maior) poeta do rock. Depois dela, nenhum roqueiro seria mais o mesmo.

“Ódio constante” – Meses antes, Dylan estava em uma longa excursão pela Europa, relatada no documentário Don’t Look Back, de D.A. Pennebaker. Sua Subterranean Homesick Blues tocava em todas as rádios e o jovem cantor de músicas de protesto fazia sucesso. Numa das várias e breves paradas ao longo da turnê, Dylan passou a escrever freneticamente em um pedaço de papel, numa empolgação que ele comparou a um “acesso de vômito”. Uma nova e longa poesia estava em produção. “Foi apenas ritmo no papel, tudo sobre meu ódio constante “, explicou ele mais tarde.

De regresso aos Estados Unidos, Dylan continuou a trabalhar na letra. Em 15 de junho, com sua banda da época, começou a selecionar temas para o álbum Highway 61 Revisited. Durante os ensaios, apresentou um esboço do que seria Like a Rolling Stone. Era uma versão bem mais lenta, que pode ser ouvida no primeiro volume de The Bootleg Series. Terminada a sessão, cada músico pôde voltar para casa com uma boa ideia de como desenvolver aquele tema.

Ouça Like a Rolling Stone, numa versão dos Rolling Stones. Nada mais adequado:

Organista – No dia seguinte, o produtor Tom Wilson apareceu no estúdio com o músico e compositor All Kooper (criador do Blood, Sweat and Tears), apresentando-o ao resto da banda. Kooper era apenas um convidado, mas suas intenções iam um pouco além. Trouxe sua guitarra, afinou-a, ligou-a e ficou por ali à espera. Pouco depois, chegou o guitarrista de Dylan, Mike Bloomfield, que começou a tocar. “Nunca ouvi nada tão bom em toda a minha vida. Desliguei minha guitarra e imediatamente e fui sentar na sala de controle, fingindo ser um repórter da revista Sing Out“, escreveu Kooper em seu livro Backstage Passes and Backstabbing Legends, de 1998.

Mas a vontade de gravar com Dylan não passava e Kooper, que não sabia tocar órgão muito bem (“sequer sabia ligá-lo”), jogou todas as suas fichas numa derradeira investida. Aproveitando que o pianista e organista Paul Griffin deixara seu instrumento ligado, Kooper entrou no estúdio e passou a tocá-lo. Dylan gostou do que ouviu e o poderoso som do órgão Hammond passou a ser uma das marcas principais da canção.

Seis minutos – A música foi lançada como single em 20 de julho, dias antes do Festival de Newport, no qual o até então acústico Bob Dylan eletrificou-se, apresentando-se com uma guitarra Fender Stratocaster. Foi execrado por isso, mas sua nova música logo subiu nas paradas de sucesso norte-americanas, atingindo o segundo lugar, sendo superada apenas por Help, dos Beatles.

O bom desempenho do single surpreendeu a Columbia Records, que não apostava em uma música com seis minutos de duração e tão diferente das demais canções de Dylan. Like a Rolling Stone é um dos hinos dos anos 60 e a música mais marcante de Dylan. No ano passado seu manuscrito original foi vendido por mais de US$ 2 milhões. Nada ruim para uma canção tida como de protesto.