Gilmour grava ‘cover’ dos Beatles e confessa: “Me ensinaram a tocar”.

A edição de outubro da revista britânica Mojo vai às bancas londrinas nesta terça-feira (25/08) com uma rara preciosidade, um presente maravilhoso a seus leitores: um CD de David Gilmour, o eterno vocalista e virtuoso guitarrista do Pink Floyd, tocando e cantando sua versão de Here, There and Everywhere, dos Beatles.

O CD vem acoplado à capa da publicação, dedicada a Patti Smith. E quem pensa que esse é o único presente, engana-se. A confissão de Gilmour é surpreendente: “Eu realmente desejaria ter sido um beatle”. E foi além: “Eles me ensinaram como tocar guitarra. Aprendi tudo sobre eles. Tirei todas as linhas de contrabaixo, os solos, as bases, tudo. Eles eram fantásticos”.

O cover de Here, There and Everywhere tem uma longa história. Em 2013, Gilmour gentilmente mandou à Mojo sua versão dessa música dos Beatles, que integrou o álbum Revolver, de 1966. O editores gostaram tanto que quiseram compartilhar a faixa com os leitores. Foram dois anos de negociações “e muita bajulação” até que Gilmour finalmente concordasse com a confecção de um CD e sua distribuição gratuita.

Gilmour gravou o cover do Fab Four com seu filho Joe. No CD, composições de outros artistas, entre eles David Crosby & Graham Nash, Phil Manzanera, Robert Wyatt, Steven Wilson e The Pretty Things. Gilmour toca guitarra em todas as faixas.

O CD coincide com o anúncio do novo disco solo de Gilmour, Ratlle That Lock, nove anos depois de On a Island. O álbum tem data marcada para chegar às lojas: dia 18 de setembro.

Agora ouça o cover de Here, There and Everywhere, feito por David Gilmour:

Depois de ouvir essa versão, é lícito imaginar que David Gilmour teria sido um excelente beatle.