Drummond, o poeta que decifrou os Beatles.

Março de 1969. Quatro meses antes, os Beatles haviam lançado o Álbum Branco, que, como sempre acontecia naqueles tempos, chegava atrasado ao Brasil. Era o sucessor do Sargento Pimenta. Tinha de ser tão bom quanto. Nas emissoras de rádio, apresentadores falavam, entre surpresos e chocados, que uma das músicas seria pornográfica: ” Por que não fazemos aqui na estrada? Ninguém vai nos ver”. Outros diziam que, assim como no Pimenta, havia músicas falando sobre drogas…e assim por diante. O que havia de verdade nisso tudo? Alguém precisaria resolver mais esse mistério que cercava os Beatles.

Pena leve – Foi então que os editores da saudosa revista Realidade, que circulou mensalmente por dez anos, entre 1966 e 1976, teve a mãe de todas as ideias: mergulhar nas letras do novo álbum e explicá-las. Para essa empreitada era preciso alguém de pena leve, elegante, especial, insuspeito. E convidaram um dos maiores poetas brasileiros, para muitos o maior, para traduzir seis músicas. E lá foi Carlos Drummond de Andrade decifrar os Beatles.

Drummond já tinha experiência com traduções, mas foi sua veia poética que deu mais graça ainda, mais sentido, a cinco músicas de Lennon e McCartney e a uma de George Harrison: Obladi Oblada , I Will, Happiness is a Warm Gun, Why Don’t We Do It in The Road?, Blackbird e Piggies. Drummond fez uma tradução livre e cheia de graça, digna de um poeta.

Acesso – De março de 1969, quando o número 36 de Realidade publicou as traduções, até meados de 2002, quando foram comemorados os cem anos do nascimento de Drummond, o trabalho ficou mais ou menos restrito aos conhecedores da revista e a frequentadores do meio literário ou beatlemaníaco.

Dessa data em diante, com a disponibilização dos versos na internet, o acesso pôde se universalizar.

Acompanhe as letras originais, as seis traduções e ouça as músicas:

1) A tradução de Obladi Oblada é singela e guarda a alegria que a letra original quer passar, com os personagens Desmond e Molly se alternando entre cantar numa banda e se embelezar em casa.

Obladi Oblada

Desmond has a barrow in the market place

Molly is the singer in a band

Desmond says to Molly — girl I like your face

And Molly says this as she takes him by the hand

Ob-la-di ob-la-da life goes on bra

La-la how the life goes on

Ob-la-di ob-la-da life goes on bra

Lala how the life goes on

Desmond takes a trolley to the jewellers store

Buys a twenty carat golden ring

Takes it back to Molly waiting at the door

And as he gives it to her she begins to sing

In a couple of years they have built

A home sweet home

With a couple of kids running in the yard

Of Desmond and Molly Jones

Happy ever after in the market place

Desmond lets the children lend a hand

Molly stays at home and does her pretty face

And in the evening she still sings it with the band

Happy ever after in the market place

Molly lets the children lend a hand

Desmond stays at home and does his pretty face

And in the evening she still sings it with the band

And if you want some fun…

Take Obladi oblada.

Obladi Oblada

Desmond tem um carrinho na Praça do Mercado.