Depois de Otis Redding, a soul music ainda procura um novo rei

A morte colheu Otis Redding covardemente, aos 26 anos, num acidente aéreo em Madison, Wisconsin, no dia 10 de dezembro de 1967. Já se vão 47 anos e o soul continua com seu trono vazio. Rei morto não significa, necessariamente, rei posto. Sua voz de timbre único e sua levada quase passional são únicas e ninguém nunca se atreveu a imitá-lo. Só a reverenciá-lo.

Menino da Geórgia – Seu maior sucesso, (Sittin’ On) The Dock of the Bay, lançado postumamente em 1968, inundou as rádios de meio mundo, reafirmou seu gênio e continua atual. Otis nasceu em Dawson, Geórgia, e logo sua família mudou-se para Tindal Heights Housing Project, em Macon, cidade natal de outra lenda da música, Little Richard, sua primeira influência.

Ouça ‘The Dock of the Bay’, sucesso póstumo de 1968:

Na verdade, como muitos outros cantores negros do sul dos Estados, Otis começou a cantar e a moldar seu estilo no coro de uma igreja. Em seu caso, na Vineville Baptist Church, onde seu pai pregava aos domingos.

Casa pequena – Uma doença recorrente de seu pai somada às dificuldades financeiras do dia-a-dia obrigaram a família a se mudar para uma shotgun house (habitação modesta e tão pequena que, diziam, se alguém desse um tiro na porta, todos os que estavam dentro morreriam). Como se isso não bastasse, um incêndio pôs a casinha dos Redding abaixo.

Para ajudar na sobrevivência, o jovem Otis deixou os estudos e foi trabalhar com os Upsetters, a antiga banda de Little Richard, ganhando US$ 25 por semana. Gladys Williams, músico local que comandava um concurso dominical de calouros, chamou-o para tentar a sorte e Otis foi o primeiro colocado durante quatro meses seguidos, sendo impedido de se apresentar novamente. Para quem queria ser um grande cantor, um concurso local não era mesmo lá grande coisa.

Primeira gravação – Em 1959, Otis passou a cantar no Grand Duke Club, ainda em Macon. No ano seguinte, deixou a cidade e foi trabalhar de motorista da van que transportava Johnny Jenkins e os Pinetoppers em excursões pelo sul do país. Sempre que podia, cantava. Agradou e passou a ser o crooner da banda. Mas ainda era pouco. Nesse mesmo ano conseguiu fazer sua primeira gravação (Fat Gal e Shout Bamalama) já com sua banda, a Otis and The Shooters.

Em 1962, aproveitando um intervalo de gravação da banda de Johnny Jenkins, Otis gravou These Arms of Mine, escrita por ele e que se tornou um sucesso nas paradas de rithym and blues. O sucesso relativo levou Otis a gravar em Memphis com Booker T. and The MGs ou a banda The Bar-Kays,o que lhe abriu as portas para apresentação nos Estados Unidos e na Europa.

Respect – São dessa época (de 1965 a 1967), músicas como That’s What My Heart Needs, Pain In My Heart, Chained and Bound e Mr. Pitiful. Ainda em 1965, Otis compõe e grava Respect, que, tempos depois, subiria ao Top Ten americano em interpretação antológica de Aretha Franklin.

Ouça ‘Respect’, com Aretha Franklin, em versão original:

Otis deixou um imenso rastro de sucessos, entre eles ‘Try a Little Tenderness’. A versão que se segue foi gravada em Cleveland, Ohio, um dia antes de sua morte, em dezembro de 1967:

Veja também a apresentação de Otis Redding no Festival de Monterey, realizado em junho de 1967, na Califórnia:

Monterey – Em 1967, Otis chega ao auge do sucesso e é o único artista da soul music convidado a participar, em junho, do Festival de Monterey, na Califórnia, ao lado de nomes como Jimi Hendrix e The Who. Em dezembro desse mesmo ano, justamente quando sua carreira começou a ser reconhecida pelas plateias de música pop e não apenas de R&B, Otis e os músicos da Bar-Kays morrem em um acidente aéreo. O avião em que viajavam teve uma pane e caiu nas águas geladas do lago Monona. Desde então, a soul music está à procura de um novo rei. Ainda não encontrou. Talvez nem encontre tão cedo.