Charlie Parker e o curto voo de um pássaro Se vivo fosse, Charlie Parker, criador do bebop, gênio do sax alto e deus no Olimpo do jazz, faria 95 anos neste 29 de agosto. Mas Bird, seu apelido, foi sempre apressado. Casou-se aos 15 anos. Morreu aos 34. Estava um trapo. Consumido pela heroína e pelo álcool, tinha a aparência de um homem de 65 anos. Deixou uma obra primorosa.