Bob Dylan fatura pelo menos US$ 15 milhões com a venda de seu baú de recordações

Todos sabem que Robert Allen Zimmerman abriga em si um poeta de nome Bob Dylan. Todos sabem também que Dylan está entre os mais importantes compositores norte-americanos. Não é exatamente um bom cantor, mas sua voz anasalada pode ser reconhecida até por quem não gosta dele… ou principalmente por quem não gosta dele. É pintor. É ator. Na semana passada revelou ser um bom homem de negócios.

Por uma quantia estimada entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões, Dylan vendeu sua coleção privada de letras manuscritas, gravações de áudio e vídeo, além de contratos e cartas particulares para a Fundação Kaiser Family George e para a Universidade de Tulsa, no estado americano de Oklahoma, num total de seis mil itens.

Para estudiosos – Por ora, todo esse acervo ficará guardado no Gilcrease Museum, mas com acesso restrito a estudiosos e especialistas na obra de Dylan. É possível que num futuro próximo os principais destaques da coleção sejam colocados em exposição pública, mas tudo ainda depende de tratativas entre o compositor e os novos detentores de sua coleção.

Embora os itens ainda sejam de consulta exclusiva de estudiosos, o jornal The New York Times adiantou que no acervo estão, por exemplo, as anotações que deram origem ao álbum Blood on the Tracks, o décimo quinto de Dylan, lançado em 17 de janeiro de 1975. Segundo o Times, no pacote estão também as letras manustritas de Chimes of Freedom, Ballad of a Thin Man e de Dignity.

Livro – Há ainda filmes de shows de Dylan realizados no Massey Hall, em Toronto, em 1980; no Supper Club de Nova York, em 1993, e ensaiando para o Rolling Thunder Revue, em 1975. O NYT informa que entre as peças vendidas por Dylan estão também o manuscrito de seu livro Tarantula, de 1971, centenas de rolos de fitas e até um cartão postal enviado a ele em 1978, por Barbra Streisand.

Os fundos para a realização da transação foram providos por George B. Kaiser, do BOK Financial Corporation, numa operação comandada por Glenn Horowitz, um negociante de livros raros de Nova York. Calcula-se que a coleção de Dylan possa valer até US$ 60 milhões, mas o cantor/compositor aceitou cerca de um terço dessa quantia, já que ela iria para um museu e uma universidade.

Veja e ouça a versão dos Rolling Stones para a música Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, lançada em 1965. O manuscrito com a letra da canção foi vendido há dois anos por US$ 2 milhões:

Manuscrito e guitarra – Essa não é a prima vez que Dylan negocia algo de sua propriedade, relacionada com sua carreira. Há dois anos, o manuscrito de Like a Rolling Stone foi vendido por mais de US$ 2 milhões. A guitarra Fender Stratocaster com a qual tocou no festival folk de Newport, em 1965, foi leiloada em 2013 e vendida pelo lance de US$ 1 milhão.

Aos estudiosos da obra de Bob Dylan, está aberta uma rara oportunidade de ter contato com seu baú de recordações. Aos meros (mas fiéis) admiradores do artista resta aguardar o dia em que o material seja colocado à disposição para consulta e admiração.