Beatles, uma paixão movida a chuvas, frio, neve e trovoadas.

Quarenta e cinco anos após o fim dos Beatles, o carisma da maior banda de pop-rock da história ainda intriga o mundo e instiga curiosos e pesquisadores a formularem um grande número de teorias, das mais bizarras às mais sérias. Longe de ser mais uma fofoca de tablóide sensacionalista, o caso que se segue é uma constatação científica feita com base em pesquisa realizada pelas universidades de Oxford e Southampton, dois célebres polos de ensino na Grã-Bretanha.

Segundo reportagem assinada por Sarah Knapton, editora de ciência do jornal inglês The Telegraph, está finalmente desvendado o motivo da paixão que os britânicos sentem pelos Beatles até hoje: de 308 músicas da banda, 48 (16 por cento) falam sobre o tempo, sobre o clima, e não existe tema mais caro aos ingleses do que falar sobre o tempo, nem que seja para maldizer a chuva, o vento e a neve que assolam a ilha com frequência.

Chuva – E, mais uma vez, não pensem que a informação acima é alguma piada. A pesquisa é coisa séria e foi feita com base em cerca de 900 cantores e/ou compositores que usam ou usaram o clima como simples menção ou como tema principal de suas canções. Nesse universo, os Beatles surgiram como os mais prolíficos, tendo a chuva como musa inspiradora.

Uma das responsáveis pelo trabalho, a professora e doutora Sally Brown, da Universidade de Southampton, disse que os pesquisadores ficaram surpresos com a frequência com que o tempo aparece na música popular britânica. “Esses exemplos indicam que discutir o clima, uma atividade muitas vezes vista como uma obsessão local, é, na verdade, um passatempo popular. E muito pode ser aprendido sobre a nossa sociedade a partir desses dados.”

Top 500 – Os resultados do trabalho (que extrapolou os limites da Grã-Bretanha) foram publicados pela revista Weather e levaram em conta a análise das letras, do gênero musical e de referências a eventos meteorológicos específicos. Em aproximadamente seis por cento dos casos, o tempo foi usado como uma metáfora de relações amorosas, como na música Stormy, de 1968, gravada pela banda Classics IV. Em 2011, sete por cento das músicas que figuraram no Top 500 da Rolling Stone faziam referência ao clima.

Alguns compositores foram inspirados por certos eventos climáticos específicos. Foi o caso de George Harrison e sua Here Comes The Sun, do álbum Abbey Road. A Inglaterra acabava de sair de um inverno especialmente rigoroso e os primeiros raios de sol da primavera de 1969 foram saudados com entusiasmo.

Ouça Here Comes the Sun:

Detalhes – Ao detalhar a pesquisa, os dados mostraram que de 190 músicas tendo o clima como tema principal, o sol teve 86 referências. A chuva recebeu 74 menções. Chuva e sol representaram 37 por cento das citações. O clima também esteve presente no nome de bandas, tais como Coldplay, Wet Wet Wet, The Weather Girls, KC and the Sunshine Band e Vanilla Ice.

Com base nos dados do trabalho, a doutora Sarah Mander, da Universidade de Manchester, disse que “existe, definitivamente, um padrão pelo qual períodos de mau tempo inspiram canções relacionadas ao clima. Elas foram estatísticamente mais significativas nos Estados Unidos, durante os anos de 1950 e 1960, quando ocorreram mais tempestades em relação ao período 1970-1980, por exemplo”. A pesquisa mostrou ainda que cerca de um terço das gravações de Bob Dylan foram inspiradas pelo clima.

Tema recorrente nas músicas dos Beatles, quem poderia imaginar que o clima fosse fator determinante para o sucesso da banda entre os britânicos?

Confiram trechos de letras de algumas dessas canções.

Rain:

…can you hear me that when it rains and shines

It’s just a state of mind

Can you hear me, can you hear me?

Fixing a Hole:

I’m fixing a hole where the rain gets in

And stops my mind from wandering

Where will it go…

I’m The Walrus

…sitting in an English garden, waiting for the sun

If the sun don’t come you get a tan

From standing in the English rain…

Here Comes The Sun:

Little darling, it’s been a long cold lonely winter

Little darling, it feels like years since it’s been here

Here comes the sun, here comes the sun

And I say it’s all right…

Dear Prudence:

Dear Prudence, won’t you come out to play

Dear Prudence, greet the brand new day

The sun is up, the sky is blue

It’s beautiful and so are you

Dear Prudence won’t you come out and play?

Good Day Sunshine:

I need to laugh, and when the sun is out

I’ve got something I can laugh about

I feel good, in a special way

I’m in love and it’s a sunny day…

Sun King:

Here come the sun king

Here come the sun king

Everybody’s laughing

Everybody’s happy

Here come the sun king…

Two Of Us:

Two of us wearing raincoats

Standing so lone

In the sun…

The Long and Windind Road:

The wild and windy night

That the rain washed away

Has left a pool of tears

Crying for the day…

Penny Lane:

Penny Lane the barber shaves another customer

We see the banker sitting waiting for a trim

And then the fireman rushes in from the pouring rain

Very strange…

E ouça Rain: