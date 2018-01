Às vésperas dos 84 anos, o bom e velho Willie Nelson está de volta à estrada. E com álbum novo em abril.

Às vésperas de completar 84 anos, Willie Nelson, cantor, compositor, escritor, ator, poeta, ativista, herói do Texas e próspero empresário no ramo da cannabis, andou pregando sustos em sua legião de fãs no mundo todo. Este início de fevereiro não foi nada fácil para o ídolo country e contumaz outlaw. Complicações de uma forte gripe obrigaram Willie a cancelar concertos importantes em Sahuarita, no Arizona, e em Albuquerque, no Novo Mexico, nos dias 10 e 11.

Boa notícia – Antes disso, ele já havia cancelado apresentações pré-agendadas para os dias 6, 7 e 8 no Buck Owens’ Crystal Palace, em Bakersfield, Califórnia. Mas finalmente, e felizmente, no último dia 14 uma notícia alentadora: seu filho Lucas anunciava que seu pai estava de volta à estrada. Quinta-feira passada, exatamente às 21h30, Willie e sua banda, a Family, pisaram o palco do AT & T Center para delírio do público presente ao San Antonio Stock Show & Rodeo.

“Pés no chão” – Com a casa cheia, Willie foi aplaudido de pé e tratado com reverência por uma audiência fiel por gerações. Se uma única frase pudesse resumir a vida do ídolo hoje em dia, ela seria retirada de sua canção Me and Paul, que diz: It’s been rough and rocky travelin’, but I’m finally standing upright on the ground. Algo como ‘foi uma viagem dura e pedregosa, mas finalmente estou com meus pés de volta no chão’.

Preocupação – Havia uma grande preocupação entre os fãs de Willie em relação ao seu estado de saúde. Muitas emissoras de rádio da chamada ‘América profunda’ reportavam o grave resfriado que exigia muito repouso por parte do ídolo octogenário. Mas nem todas as notícia sobre Willie eram preocupantes.

Ouça A Woman’s Love, música do novo álbum de Willie Nelson, a ser lançado em abril:

Grammy e novo álbum – No domingo anterior ao show em San Antonio, durante a cerimônia de entrega do Grammy Awards, Nelson ganhou o prêmio na categoria vocal pop tradicional com o álbum Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin. Mais: nessa mesma semana, lançou o clip de uma nova canção, A Woman’s Love, do álbum God’s Problem Child, a ser lançado em 28 de abril e já em pré-venda na Amazon por US$ 10,93 (MP3), US$ 11,78 (CD) e US$ 18,04 (vinil), fora o frete.

Trigger – Com seu chapéu castanho de cowboy, ele abriu o concerto de quinta-feira com Whiskey River. A voz anasalada de sempre soava bem, firme, assim como seus solos cromáticos em seu surrado e fiel Trigger, o violão Martin N-20 com cordas de nylon comprado de segunda mão e usado há mais de 50 anos. Em seguida, tocou Still is Still Moving to Me, uma espécie de ode cigana, e Beer For My Horses, suficientes para que todos cantassem junto com ele.

“Crazy” – E prosseguiu com Good Hearted Woman e Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to be Cowboys. Mais quinze minutos e Willie passou para Funny How Time Slips Away, um blues sombrio que serviu de trampolim para Crazy e Night Life. Os aplausos ritmados só diminuíram de intensidade quando sua irmã Bobbie Lee Nelson, tecladista da Family, iniciou um interlúdio de piano.

Tranças – Mais tarde, já sem de seu chapéu de cowboy e com suas duas longas tranças sobre o peito, cantou My Home in San Antone, a última canção da noite. Willie nasceu em 29 de abril de 1933, em Abbot, mas a julgar pela reação entusiasmada do público, a canção final do concerto lhe deu o direito de ser também um cidadão de San Antonio.