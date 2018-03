Aos 72 anos, crise de bronquite põe Clapton em cadeira de rodas.

Uma severa crise de bronquite forçou Eric Clapton a cancelar dois concertos que seriam realizados nos últimos dias 25 e 26, no The Forum, em Los Angeles. Ontem, dia em que completou 72 anos, o músico inglês foi visto em cadeira de rodas no aeroporto de Los Angeles, pouco antes de embarcar de volta à Inglaterra. Os shows foram remarcados para os dias 13 e 18 de setembro.

Com um boné de beisebol e vestido com um agasalho esportivo (em imagens do MailOnline), Clapton estava com a expressão bastante abatida. Acompanhado das filhas Julie Rose, Ella May e Sophie Belle, o guitarrista disse que sentia muito pelo adiamento dos concertos, mas que seguia determinações médicas.

Em 2014, Clapton chegou a anunciar que pensava seriamente em encerrar sua carreira por força de uma já diagnosticada neuropatia periférica, doença que ataca as terminações nervosas de seu corpo e lhe causa fortes dores. “É como se eu recebesse uma série de choques elétricos”, disse Clapton, ao descrever sua dificuldade para tocar sua guitarra.