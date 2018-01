António Zambujo canta Chico Buarque em SP

O fim-de-semana prolongado em São Paulo tem uma atração especial. Amanhã, no Tom Brasil, o cantor e compositor português António Zambujo apresentará seu espetáculo Zambujo Canta Chico, um tributo a Chico Buarque de Holanda.

O show percorre diversas cidades brasileiras, já tendo passado por Florianópolis e Salvador. Ontem Zambujo apresentou-se no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e hoje (19/11) em São Paulo. Nos dias 23, 24 e 26 apresenta-se em Santos (Sesc Santos), Belo Horizonte (Palácio das Artes) e Brasília (Centro de Convenções Ulysses Guimarães).

Sétimo disco – António Zambujo é hoje um dos grandes nomes da música portuguesa. Seu show atual no Brasil nasceu a partir de seu álbum mais recente, Até Pensei que Fosse Minha, o sétimo disco em estúdio, no qual faz uma homenagem a Chico Buarque. Esse seu trabalho é sucesso em Portugal, Brasil, Espanha, França e Reino Unido.

Tarefa difícil – “Escolher as canções para o disco foi a tarefa mais difícil de todas porque em meio a tantas belezas, tanta música boa que nos traz tantas lembranças, houve muita coisa que ficou de fora. Eu teria que fazer uns trinta discos se quisesse gravar todas as música do Chico, de quem eu gosto”, afirma Zambujo.

Aos 42 anos, António Zambujo é fã da música brasileira desde a infância e em seus concertos sempre a mistura com a música portuguesa. Participou de projetos de artistas brasileiros como Roberta Sá e Rodrigo Maranhão. Vale lembrar que Roberta Sá participará do concerto de amanhã, em São Paulo.

Até Pensei que Fosse Minha contou com as participações especiais do próprio Chico, na faixa Joana Francesa, da cantora portuguesa Carminho, muito conhecida do público brasileiro, no tema O Meu Amor, e da brasileira Roberta Sá, em Sem Fantasia. Em Portugal, Até Pensei Que Fosse Minha atingiu a marca de platina e chegou ao primeiro lugar do top de vendas.

* O Tom Brasil fica na rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro, tel. (11) 4003-1212. O show começa às 20h.