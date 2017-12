A noite em que os jovens Beatles animaram um baile para apenas 18 pessoas

Tinha tudo para dar certo. Sam Leach, um jovem empresário musical de Liverpool, levaria os rapazes para tocar no Ballroom Palais, em Aldershot, condado de Hampshire, sul da Inglaterra, a cerca de 60 quilômetros de Londres, e aproveitaria para apresentá-los aos figurões da indústria dos discos, das quase inexpugnáveis gravadoras. Estava tudo arranjado. Tudo pensado. Os anos 60 mal começavam e havia muita esperança no ar.

Para dar mais emoção ao público local, a apresentação dos meninos seria precedida de um bem elaborado anúncio a ser publicado no The Aldershot News. “Um duelo de bandas”, prometia a peça publicitária. De um lado, recém-chegados de uma vitoriosa campanha na Alemanha (na verdade, nos mais insalubres inferninhos da zona portuária de Hamburgo) Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Pete Best, que se auto-intitulavam The Beatles. Do outro lado, diretamente de Londres, da capital, Ivor Jay & The Jaywalkers.

Duelo – Foram nove horas numa van desajeitada, apertada. Dentro, os quatro músicos, amplificadores, bateria, guitarras, contrabaixo, cabos, microfones, pedestais, miudezas, Sam Leach e o motorista Terry McCann, amigo de Leach. Uma longa viagem de Liverpool até a pequena e fria Aldershot. O duelo de bandas estava marcado para começar às 19h30 daquele dia 9 de dezembro de 1961. Para não haver atrasos, a van partiu bem cedo.

Ao chegar a Aldershot, o primeiro contratempo. Leach correu para comprar o Aldershot Times. Rapidamente, folheou o jornal e busca do anúncio do show e nada. Nada do anúncio. Leach pagara a publicação com um cheque e não em dinheiro. Também não deixou um endereço para contato. Ou seja, sem dinheiro vivo na conta, nada de anúncio nas páginas. Resultado: ninguém em Aldershot, na verdade uma vila militar, sabia do grande duelo de bandas.

“Esperaram” – Em poucas palavras, o motorista Terry McCann resumiu a preocupação de todos. “Chegamos, os rapazes descarregaram o equipamento, ligaram, regularam os amplificadores e esperaram pela chegada de uma multidão. Esperaram, esperaram e esperam. Na rua, Sam Leach parava as pessoas e falava sobre o show. Alguns vieram, deram uma olhada, disseram ‘muito chato’ e foram para algum outro lugar”.

O tão planejado duelo de bandas não ocorreu. Até porque, nem a banda adversária apareceu para tocar. Então, em vez de uma apresentação marcante, os jovens e ainda desconhecidos Beatles não foram além de tentar animar um muito desanimado bailinho ao qual compareceram apenas 18 pessoas. A banda teria de esperar um pouco mais para chamar a atenção da indústria fonográfica e reunir milhares de jovens em suas apresentações.

Fiasco – Aldershot foi um fiasco, mas, no fim de tudo, os rapazes levariam o desencontro na brincadeira. Pete Best, o baterista que antecedeu Ringo Starr, relembra: “No meio de uma das músicas, George e John colocaram seus casacos e foram para a pista dançar juntos um foxtrot. No palco, nos esforçamos para manter o ritmo. Na segunda metade da apresentação, viramos palhaços. John e Paul tocaram acordes e notas erradas, além de adicionar palavras que nunca fizeram parte das letras originais de certas canções”.

Para encerrar a noite, os quatro Beatles, pouco antes de enfrentar outras nove horas de viagem rumo a Liverpool, beberam algumas cervejas pagas por Sam Leach e simularam o sepultamento de Paul McCartney. Anos depois, essa mesma brincadeira seria levada mais a sério, numa jogada publicitária que rendeu mais fama ainda aos Beatles. Semanas depois, não sem motivo, Leach perdeu seu posto de empresário da banda. Em seu lugar assumiu Brian Epstein. A história dos Beatles começaria a mudar e os Beatles começariam a entrar na história.